Lando Norris trionfa in Brasile e vola verso il Mondiale | Antonelli 2° disastro Ferrari
Formula 1, Leclerc fuori dopo la carambola provocata da Piastri, australiano penalizzato. Lando Norris compie un passo decisivo verso il titolo mondiale. Il pilota britannico della McLaren, dopo aver conquistato la pole position e la Sprint Race, domina anche la gara del Gran Premio del Brasile 2025 di Formula 1, firmando un weekend perfetto. Sul podio con lui sale Andrea Kimi Antonelli, straordinario secondo al volante della Mercedes, e Max Verstappen, protagonista di una rimonta eccezionale dalla pit lane fino al terzo posto. Antonelli: ‘Sono riuscito a mantenere la calma’. “Non so da dove sia uscito Max, non mi aspettavo di trovarmelo dietro. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
