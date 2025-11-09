Lampi di vero Galles ma l' Argentina non perdona e dilaga con 8 mete
A Cardiff la prima del neo ct Tandy sembra rivitalizzare i Dragoni, ma la differenza è ancora enorme. Finisce 52-28 coi Pumas a segno con Delgado, Prisciantelli (2), Cruz, Carreras, Delguy e Grondona. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
