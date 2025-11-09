L’ambasciata russa contro Calenda per il simbolo dell’Ucraina | Quel tatuaggio è da seguace dei nazisti La replica | Sarete sconfitti come l’Urss
Nuova polemica diplomatica tra Roma e Mosca, questa volta innescata da un tatuaggio. L’ambasciata russa in Italia ha pubblicato un duro comunicato contro Carlo Calenda, leader di Azione, dopo che il politico ha mostrato sui social il nuovo tatuaggio: il tryzub, lo stemma dell’Ucraina, inciso sul braccio. Nel post sui social, la rappresentanza diplomatica accusa Calenda di aver scelto un simbolo legato – a loro dire – «a figure storiche ucraine compromesse con l’estrema destra e il collaborazionismo nazista: «Facendosi quel tatuaggio entra volontariamente nella comunità dei seguaci di Petliura, Bandera, Shuhevich e altri nazisti e collaboratori di nazionalità ucraina, le cui mani sono sporche di sangue di ebrei, rom, ungheresi, russi e ucraini». 🔗 Leggi su Open.online
