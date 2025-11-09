L?agricoltura piace ai giovani tesoretto per le nuove aziende
Un tesoretto di 150 milioni per i giovani agricoltori finalizzato a favorire l?accesso al credito. È una delle misure contenute nel disegno di legge Coltivaitalia (budget di oltre un. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
L’agricoltura piace ai giovani tesoretto per le nuove aziende - Un tesoretto di 150 milioni per i giovani agricoltori finalizzato a favorire l’accesso al credito. Scrive ilmattino.it
Coldiretti: ai giovani piace l'agricoltura - Aumentano i giovani al lavoro nei campi: +18% nel 2° trimestre 2025 sullo stesso periodo dell'anno prima. Come scrive rainews.it
Giovani in agricoltura, finanziate altre 59 startup lucane - Sono 59 le giovani imprese che potranno godere di un finanziamento di 70 mila euro o di 60 mila, a seconda dell'avvio dell'attività in territori montuosi o collinari della Basilicata, per l'avvio di ... Lo riporta ansa.it