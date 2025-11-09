Pesaro 9 novembre 2025 - Pesaro porta a casa la gara più complicata, aspra e difficile di questa prima fase di campionato. Vince contro Scafati per 71 a 69, con la formazione campana che gestisce, ma senza fortuna, l'ultimo tiro prima del tutti sotto la doccia. Un match che è andato al di là dei numeri della classifica anche perché Scafati ha un roster molto solido con giocatori sia italiani che americani, che scendono dalla massima serie. Incontro aspro anche perché su un fallaccio su Bertini s'è anche rischiata la rissa, con i giocatori di Leka che sono scattati come centometristi sui giocatori avversari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Vuelle soffre ma piega Scafati e mantiene la vetta della classifica