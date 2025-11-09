La Vuelle soffre ma piega Scafati e mantiene la vetta della classifica
Pesaro 9 novembre 2025 - Pesaro porta a casa la gara più complicata, aspra e difficile di questa prima fase di campionato. Vince contro Scafati per 71 a 69, con la formazione campana che gestisce, ma senza fortuna, l'ultimo tiro prima del tutti sotto la doccia. Un match che è andato al di là dei numeri della classifica anche perché Scafati ha un roster molto solido con giocatori sia italiani che americani, che scendono dalla massima serie. Incontro aspro anche perché su un fallaccio su Bertini s'è anche rischiata la rissa, con i giocatori di Leka che sono scattati come centometristi sui giocatori avversari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
La Vuelle soffre ma piega Scafati e mantiene la vetta della classifica - Serie A2, Pesaro porta a casa la gara più complicata, aspra e difficile di questa prima fase di campionato: finisce 71- Scrive sport.quotidiano.net
Vuelle, uno splendido exploit: terzo hurrà di fila fuori casa. Dopo Roseto e Bologna, Pesaro vince anche a Bergamo - I biancorossi raggiungono la testa della classifica in coabitazione con Brindisi, Rieti, Verona. Secondo corriereadriatico.it
Vuelle, riacceso l'entusiasmo: dopo la vittoria contro la Fortitudo, striscione dei tifosi al rientro della squadra: «Vi vogliamo così». Domani si va a Bergamo - PESARO La terza vittoria consecutiva della Vuelle ha riacceso l’entusiasmo dei tifosi, che hanno atteso la squadra di ritorno dalla vittoriosa trasferta a Bologna con fumogeni, cori e uno striscione ... corriereadriatico.it scrive