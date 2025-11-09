la virtus bologna batte reggio emilia 80 78 e tiene la testa della classifica

Bologna, 9 novembre 2025 - L’energia del sempre verde Daniel Hackett, la verve di Luca Vildoza e la legge dell’ex di Momo Diuof questa possono bastare alla Virtus per battere di corto muso Reggio Emilia 80-78 e tenere la testa della classifica. La Virtus stanca mentalmente e fisicamente da un periodo particolarmente probante non incanta, difensivamente tiene e in attacco, per una sera è privo del suo terminale principale Carsen Edwards, funziona a corrente alternata. Insomma nonostante la benzina nel motore sia quel che sia e la squadra viaggia a regime ridotto e fatica fino alla fine, arriva una vittoria alla vigilia prevedibile, ma tutt’altro che scontata contro una Reggio Emilia che a sua volta patisce la stanchezza degli impegni di coppa, ma che non molla mai. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

