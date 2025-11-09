La tecnica del jackpotting così i cybercriminali trasformano i bancomat di Roma in slot machine

Romatoday.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come al casinò. Una tecnica che permette di prendere tutta la posta in gioco, di fare jackpot e vedersi erogare dal bancomat tutti i soldi contenuti nel cassetto. È la tecnica conosciuta come "jackpotting" o "cashout", usata dai cybercriminali sin dal 2010 in vari paesi europei e negli Stati. 🔗 Leggi su Romatoday.it

