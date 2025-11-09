La tecnica del jackpotting così i cybercriminali trasformano i bancomat di Roma in slot machine
Come al casinò. Una tecnica che permette di prendere tutta la posta in gioco, di fare jackpot e vedersi erogare dal bancomat tutti i soldi contenuti nel cassetto. È la tecnica conosciuta come "jackpotting" o "cashout", usata dai cybercriminali sin dal 2010 in vari paesi europei e negli Stati. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Dagli Stati Uniti all’Europa, passando per Roma: una tecnica ancora poco conosciuta sta preoccupando le forze dell’ordine italiane. Si chiama ‘Jackpotting’ e unisce scasso fisico e hackeraggio. Due di loro erano già ricercati per episodi simili in Belgio. Il meto - facebook.com Vai su Facebook