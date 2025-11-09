La Tari deve essere pagata per tutti gli immobili che, almeno potenzialmente, possono produrre dei rifiuti. Il discorso è diverso per le aree scoperte pertinenziali – al cui interno rientrano i giardini e i terrazzi di un’abitazione, solo per fare un esempio. Almeno nella maggior parte dei casi, sono escluse dal calcolo della tassa sui rifiuti, purché non siano delle aree che potenzialmente li potrebbero produrre. Quella che abbiamo appena descritto è una delle tante situazioni che generano incertezze nel momento in cui si riceve il bollettino da pagare. Il dubbio maggiore che accomuna molti contribuenti è relativo a quella che viene definita come superficie imponibile, un dato importante perché serve a determinare quale importo il contribuente è tenuto a versare. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - La Tari non si paga per il giardino di casa ma solo con i requisiti giusti