La storia di Libero l’ultimo pastore di Valbona | Amo questo lavoro Finché potrò continuerò
Ventasso (Reggio Emilia), 9 novembre 2025 – Valbona è un paese storicamente dedito fin dall’antichità alla pastorizia, attività che però oggi è sempre più in via di estinzione: mentre anni addietro ogni casa era abitata e ogni famiglia aveva un gregge, al punto di litigarsi i pascoli a volte insufficienti; oggi diverse case sono vuote e un solo gregge pascola sul crinale. Valbona è una piccola frazione dell’ex comune di Collagna oltre i mille metri di quota. Nel tempo gli abitanti si erano emancipati passando dalla pastorizia all’agricoltura e all’allevamento bovino abbandonando la transumanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
La storia di Libero, l’ultimo pastore di Valbona: “Amo questo lavoro. Finché potrò, continuerò” - Impegnato con il gregge da quando aveva 14 anni, è rimasto l’unico a portare avanti con “fierezza e gioia” questo mestiere ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it