la storia di jaskier oltre la morte nella stagione 5 di the witcher svelata da joey batey

Il racconto di Jaskier nella serie “The Witcher” si arricchisce di nuovi sviluppi in stagione 5. Conosciuto come il buffo e talentuoso menestrello, questo personaggio ha svolto un ruolo centrale sin dalla prima stagione, non solo come compositore di canzoni dedicate a Geralt di Rivia, ma anche come fedele amico e confidente. La narrazione futura di Jaskier svela nuovi dettagli sui suoi desideri di lasciare un’impronta duratura nel mondo dell’arte e di assistere gli altri attraverso il suo talento. anticipazioni sulla trama di jaskier nella stagione 5. la direzione futura del personaggio. Durante un’intervista rilasciata a Collider, Joey Batey, interprete di Jaskier, ha condiviso alcuni spunti riguardanti le prossime vicende del menestrello. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

