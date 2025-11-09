La stella del mattino | a San Pietro un viaggio barocco tra tromba naturale e organo storico
Lunedì 10 novembre, alle ore 20.30, nella Chiesa di San Pietro a Modena, il Festival Grandezze & Meraviglie propone un nuovo appuntamento dedicato all’universo sonoro della tromba naturale e dell’organo storico. Il concerto, intitolato La stella del mattino e vedrà protagonisti due interpreti di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Approfondisci con queste news
Roma all’alba di una rivelazione. In “Io. Stella del mattino” di Vero Madia , la caduta più antica riapre il confronto tra fede e dubbio: una giovane novizia si trova al centro di un destino che può cambiare ogni equilibrio. Selezionato per Casa Sanremo Writers 20 - facebook.com Vai su Facebook
Leone XIV: udienza, Gesù “stella polare verso cui indirizzare la nostra vita di apparente caos” - Lo ha spiegato il Papa, nella catechesi dell’udienza di oggi in piazza San Pietro, in cui ha affermato che ... Scrive agensir.it
Baratili San Pietro, Consigli comunali alle otto del mattino: è polemica - Con queste parole i consiglieri di minoranza del Comune di Baratili commentano la decisione del sindaco Alberto Pippia di convocare i ... Da unionesarda.it