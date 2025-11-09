La Serie A fa richiesta di risarcimento agli abbonati al pezzotto | cifra più alta rispetto a DAZN
La Serie A preannuncia che presto farà richiesta di risarcimento a coloro i quali hanno guardato le partite di calcio su siti illegali attraverso il cosiddetto "pezzotto". La cifra sarà più alta rispetto ai 500 euro richiesti da DAZN. 🔗 Leggi su Fanpage.it
