La Russia prepara una guerra dello spazio L’allarme di Regno Unito e Germania i satelliti occidentali nel mirino

Quotidiano.net | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 9 novembre 2025 – Lo spazio  è un nuovo campo di battaglia, silenzioso ma cruciale, dove la Russia – e sempre più anche la Cina – mettono alla prova la sicurezza dell’ Occidente. Germania e Regno Unito hanno lanciato l’allarme: satelliti russi sono stati avvistati più volte mentre 'pedinavano' assetti spaziali usati da forze armate e infrastrutture civili europee. “Le azioni della Russia, soprattutto nello spazio, rappresentano una minaccia fondamentale per tutti noi. Una minaccia che non possiamo più ignorare”, ha dichiarato il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius, parlando a una conferenza a Berlino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

