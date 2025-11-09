La Russia prepara una guerra dello spazio L’allarme di Regno Unito e Germania i satelliti occidentali nel mirino

Roma, 9 novembre 2025 – Lo spazio è un nuovo campo di battaglia, silenzioso ma cruciale, dove la Russia – e sempre più anche la Cina – mettono alla prova la sicurezza dell’ Occidente. Germania e Regno Unito hanno lanciato l’allarme: satelliti russi sono stati avvistati più volte mentre 'pedinavano' assetti spaziali usati da forze armate e infrastrutture civili europee. “Le azioni della Russia, soprattutto nello spazio, rappresentano una minaccia fondamentale per tutti noi. Una minaccia che non possiamo più ignorare”, ha dichiarato il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius, parlando a una conferenza a Berlino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “La Russia prepara una guerra dello spazio”. L’allarme di Regno Unito e Germania, i satelliti occidentali nel mirino

Leggi anche questi approfondimenti

La Germania prepara i piani di guerra: 800 mila uomini da schierare in 180 giorni #Germania #Bundeswehr #Merz #Riarmo #NATO #Russia #GuerraFredda #Geopolitica #SicurezzaEuropea #TensioniInternazionali - facebook.com Vai su Facebook

Putin prepara i test nucleari. "La Russia deve rispondere in modo adeguato agli Usa" (di N. Boffa) - X Vai su X

“La Russia prepara una guerra dello spazio”. L’allarme di Regno Unito e Germania, i satelliti occidentali nel mirino - Il monito arriva dopo settimane di segnalazioni su casi di disturbo, interferenze e vere manovre di ‘stalking’ orbitale da parte dei satelliti russi. Secondo quotidiano.net

La terza guerra mondiale scoppierà nello spazio? Germania e Regno Unito accusano la Russia di minacciare i loro satelliti - Germania e Regno Unito accusano la Russia di minacciare i loro satelliti ... Come scrive tag24.it

L’Europa manca di coordinamento mentre la Russia “si prepara alla guerra con la NATO”: esperti - L’Europa è impreparata a contrastare un nuovo capitolo delle attività militari e di intelligence russe nel Baltico e nel Mare del Nord, hanno detto gli esperti ad Oltre La Linea. Secondo oltrelalinea.news