La Roma supera l’Udinese 2-0 e scavalca il Napoli | primo posto in classifica per i giallorossi di Gasperini
La Roma batte l’Udinese 2-0 e conquista il primo posto in classifica, grazie ai gol di Lorenzo Pellegrini su rigore al 42’ e di Çelik al 61’. La squadra giallorossa ha dominato gran parte del match, mentre i friulani hanno avuto poche occasioni per rendersi pericolosi. La Roma va in testa alla classifica con 24 punti, Napoli e Milan sono a 22. L’Inter a 21 ma deve ancora giocare (tra poco contro la Lazio) Primo tempo: Il match parte subito con tensione: al 1’ Kabasele dell’Udinese resta a terra dopo uno scontro, mentre al 4’ Pellegrini calcia il primo calcio piazzato, bloccato dalla difesa friulana. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
