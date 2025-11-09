La rissa i coltelli e il fuggi fuggi durante la festa a Sferracavallo | questore sospende l' attività di un bar

Palermotoday.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il questore di Palermo, ai sensi dell’articolo 100 del Tulps - il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - ha disposto la sospensione per dieci giorni della Scia di un bar di Sferracavallo (non è stato fornito il nome dell'attività, ndr). Il provvedimento, notificato dai poliziotti del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

