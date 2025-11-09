La Regione finanzia le fiere agroalimentari del Piemonte | 700mila euro per gli eventi del 2025

Novaratoday.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Piemonte per la prima volta attraverso l'assessorato al Commercio finanzia il sistema fieristico regionale con contributi per 700mila euro dedicati alle fiere che promuovono e valorizzano i prodotti agroalimentari tipici del Piemonte.È una misura ideata e voluta dall'assessore. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

