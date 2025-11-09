La Regione finanzia le fiere agroalimentari del Piemonte | 700mila euro per gli eventi del 2025

La Regione Piemonte per la prima volta attraverso l'assessorato al Commercio finanzia il sistema fieristico regionale con contributi per 700mila euro dedicati alle fiere che promuovono e valorizzano i prodotti agroalimentari tipici del Piemonte.È una misura ideata e voluta dall'assessore. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

