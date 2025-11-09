La proposta dei medici | Spostare i dottori non i pazienti Costruiamo un network di servizi
Roma, 9 novembre 2025 - Con un valore che supera i 5 miliardi di euro, una media di 750mila ricoveri l’anno, e una pressione concentrata, in particolare, nelle tre grandi Regioni del Nord ( Lombardia, Emilia- Romagna e Veneto ), la mobilità sanitaria sta mettendo alla prova la tenuta del Sistema sanitario nazionale. A riportare all’attenzione un problema ben noto è stato, negli ultimi giorni, l’allarme lanciato dal presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale che ha detto a chiare lettere: «Non ce la facciamo più». Uno scenario confermato anche dal presidente della Lombardia, Attilio Fontana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il sindacato Cimo annuncia un incontro con l'azienda per discutere una proposta ufficiale sulla parità di stipendio, congelando temporaneamente la #protesta dei #medici del #Brotzu - facebook.com Vai su Facebook
Medici di base 70enni spostati per coprire i buchi: «Non possiamo lasciare, andiamo avanti perché serve». Mancano oltre 50 dottori di famiglia - Medici di base 70enni spostati a coprire gli ambulatori che rischiano di rimanere sguarniti a causa della mancanza di camici bianchi. Segnala ilgazzettino.it