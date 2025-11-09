Roma, 9 novembre 2025 - Con un valore che supera i 5 miliardi di euro, una media di 750mila ricoveri l’anno, e una pressione concentrata, in particolare, nelle tre grandi Regioni del Nord ( Lombardia, Emilia- Romagna e Veneto ), la mobilità sanitaria sta mettendo alla prova la tenuta del Sistema sanitario nazionale. A riportare all’attenzione un problema ben noto è stato, negli ultimi giorni, l’allarme lanciato dal presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale che ha detto a chiare lettere: «Non ce la facciamo più». Uno scenario confermato anche dal presidente della Lombardia, Attilio Fontana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La proposta dei medici: “Spostare i dottori, non i pazienti. Costruiamo un network di servizi”