Il ritorno dell'anziana Ramona rende felice Jana nelle prossime puntate de La Promessa. Tuttavia, c'è anche chi è completamente in disaccordo sulla comparsa della donna: appena scopre che è nella tenuta, Cruz si lascia sopraffare dall'ira e vorrebbe mandare via Ramona, per via dei tanti segreti che conosce sul suo conto e sulla morte di Dolores, la madre di Jana e Curro, ma Petra riesce a farla desistere. Maggiori info nelle trame che seguono. La soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.40 (e in replica, il mattino successivo, alle 07.10).

La Promessa, anticipazioni dal 10 al 16 novembre 2025: Jana felice per il ritorno di Ramona