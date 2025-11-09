La Promessa anticipazioni dal 10 al 16 novembre 2025 | Jana felice per il ritorno di Ramona

Davidemaggio.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

© US Mediaset Il ritorno dell’anziana Ramona rende felice Jana nelle prossime puntate de La Promessa. Tuttavia, c’è anche chi è completamente in disaccordo sulla comparsa della donna: appena scopre che è nella tenuta, Cruz si lascia sopraffare dall’ira e vorrebbe mandare via Ramona, per via dei tanti segreti che conosce sul suo conto e sulla morte di Dolores, la madre di Jana e Curro, ma Petra riesce a farla desistere. Maggiori info nelle trame che seguono. La soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.40 (e in replica, il mattino successivo, alle 07.10). Le puntate si possono vedere in streaming su Mediaset. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

la promessa anticipazioni dal 10 al 16 novembre 2025 jana felice per il ritorno di ramona

© Davidemaggio.it - La Promessa, anticipazioni dal 10 al 16 novembre 2025: Jana felice per il ritorno di Ramona

Contenuti che potrebbero interessarti

promessa anticipazioni 10 16La Promessa anticipazioni 10 novembre: Angela smaschera Cruz, Martina affronta i marchesi - Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: i marchesi, in gravi difficoltà finanziarie, cercano un modo per salvare la tenuta, anche a costo di ingannare i propri familiari. Segnala movieplayer.it

promessa anticipazioni 10 16La Promessa, anticipazioni dal 10 al 16 novembre 2025: L’arrivo di Ramona alla tenuta - L'arrivo di Ramona alla tenuta sconvolge gli equilibri ma nello stesso tempo riesce a fare chiarezza nella testa di Jana ... msn.com scrive

promessa anticipazioni 10 16Trame La Promessa dal 10 al 16 novembre, anticipazioni - La Promessa anticipazioni 10 al 16 novembre: trame su Rete 4 con episodi frazionati dal lunedì alla domenica dalle ore 19:40. Riporta tvserial.it

Cerca Video su questo argomento: Promessa Anticipazioni 10 16