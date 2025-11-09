La Promessa continua a tenere gli spettatori con il fiato sospeso, tra intrecci sempre più tesi e sentimenti repressi. Nella prossima puntata, le relazioni all’interno del palazzo diventano un vero campo minato di segreti, sospetti e rivelazioni inattese. Al centro della scena resta il delicato equilibrio tra Cruz e Jana. La nascita del nipotino non è bastata a placare le tensioni: la marchesa si sente minacciata dalla giovane, che non ha mai smesso di opporsi alle sue rigide regole. Leocadia decide di intervenire, convincendo Cruz a parlare chiaramente con la nuora. Il risultato, però, è drammatico: uno scontro verbale intenso che peggiora ulteriormente il rapporto tra le due. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - La Promessa, anticipazioni 10 novembre: Martina esplode di rabbia contro i marchesi