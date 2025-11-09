La politica apocalittica della luce contro il buio
“Se (nell’Aldilà) ci fosse luce, sarebbe bellissimo” – Aldo Moro, ultima lettera dal carcere delle Br alla moglie Noretta (maggio. 🔗 Leggi su Lastampa.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il Sudan è nel pieno di una crisi umanitaria apocalittica: oltre 30 milioni di persone hanno bisogno di aiuti, ma l’UE e l’Italia restano in silenzio. L’OMS e le agenzie ONU lanciano l’allarme. La guerra civile in Sudan, iniziata nel 2023 tra le Forze Armate Suda - facebook.com Vai su Facebook