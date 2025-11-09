La partenza da Venezia la scomparsa dai radar Chi è l’orafo a bordo e cosa sappiamo dell’elicottero mai arrivato ad Arezzo

Arezzonotizie.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A tarda ora i velivoli di vigili del fuoco e aeronautica hanno dovuto interrompere le ricerche, ma i caschi rossi e i militari non si sono arresi: nonostante il buio pesto e la nebbia fitta, stanno continuando a cercare l'imprenditore aretino Mario Paglicci e il pilota dell'elicottero scomparso. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

partenza venezia scomparsa radarLa partenza da Venezia, la scomparsa dai radar. Chi è l’orafo a bordo e cosa sappiamo dell’elicottero mai arrivato ad Arezzo - Dispiegamento di forze per le ricerche sull’appennino a cavallo tra Toscana e Marche. Come scrive arezzonotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Partenza Venezia Scomparsa Radar