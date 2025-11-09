La nuova Metro Linea 7 di Napoli apre domani 10 novembre | corse dalle 7,30 alle 19,30

Fanpage.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Apre domani la prima stazione della metro Linea 7 a Monte Sant'Angelo, si potrà arrivare da Montesanto a Fuorigrotta, scambiando con la Circumflegrea. 🔗 Leggi su Fanpage.it

nuova metro linea 7La nuova Metro Linea 7 di Napoli apre domani, 10 novembre: corse dalle 7,30 alle 19,30 - Apre domani la prima stazione della metro Linea 7 a Monte Sant'Angelo, si potrà arrivare da Montesanto a Fuorigrotta, scambiando con la Circumflegrea ... Lo riporta fanpage.it

nuova metro linea 7Linea 7, via alle corse: prima fermata Monte Sant’Angelo - Debutta la Linea 7 della metro a Napoli: 62 corse al giorno, biglietto a 1,50 euro, collegamenti con tutta la città. stylo24.it scrive

nuova metro linea 7Metro 7, domani apre ufficialmente la stazione - Tutto pronto per l’apertura al pubblico della Linea 7 della metropolitana di Napoli, la nuova tratta Soccavo–Monte Sant’Angelo realizzata da Webuild. Si legge su ilfattovesuviano.it

