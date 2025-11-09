Scopri come il matrimonio di Sevilay e Nuh, con l’intervento che attende lui e l’irruzione della madre adottiva, si trasforma in un giorno intenso e carico di emozione. Il grande giorno di Sevilay e Nuh è alle porte, eppure non si respirerà soltanto gioia. I due stanno per unirsi in matrimonio, ma non hanno invitato la madre adottiva di lei, Hikmet, che decide di comparire lo stesso alla cerimonia, pronta a far sentire forte la sua voce. Un momento atteso da entrambi, trasformato in un turbine di emozioni contrastanti. Il tempo che stringe: nozze e sala operatoria nello stesso giorno. La storia di Nuh racconta di un amore profondo e di una battaglia silenziosa: il giovane sposo dovrà affrontare un delicato intervento per la rimozione di un tumore cerebrale nello stesso giorno del matrimonio. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - La Notte Nel Cuore Anticipazioni Turche: Hikmet Umilia Sevilay Il Giorno Delle Nozze!