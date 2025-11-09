La Notte nel Cuore anticipazioni trentatreesima puntata di martedì 11 novembre 2025

Davidemaggio.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo intrigo ordito da Esat anima la prossima puntata de La Notte nel Cuore, in onda su Canale 5, in prima serata, martedì 11 novembre 2025. Per racimolare un milione di dollari, il giovane Sansalan organizza infatti il finto sequestro della moglie Esma con la complicità di Serife, la zia della ragazza, e tutto sembra filare liscio quando Tahsin gli dà i soldi del riscatto richiesto da uno dei rapitori. Ecco le anticipazioni. . 1×83 (2^ parte): Hikmet, convinta che Sumru abbia mentito in passato riguardo all’aggressione subita, teme che possa fare lo stesso anche ora ai danni di Tahsin. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

