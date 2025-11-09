La notte nel cuore anticipazioni martedì 11 novembre | il rapimento di Esma e il ritorno segreto di Halil
Le anticipazioni della puntata de La notte nel cuore, in onda martedì 11 novembre alle 21:20 su Canale5. Nei nuovi episodi, le famiglie Çakirca e Sansalan si trovano a fronteggiare situazioni sempre più drammatiche che metteranno a dura prova i loro rapporti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Che notte! Grazie di cuore a tutt? per aver reso la serata di Halloween al Circolo Arci Artigiana così speciale: una bolgia di energia, sorrisi e musica. Un ringraziamento enorme a @lleroy_mud @void._00 @champaaagne_noise per i live devastanti e p - facebook.com Vai su Facebook
La notte nel cuore: cosa succede nella puntata di domenica 9 novembre, su Canale 5? Halil sconvolge Melek - La vita di Melek e Nuh sta per essere nuovamente sconvolta dall'arrivo del loro padre naturale, che fa visita alla giovane, sconvolta: le anticipazioni della nuova puntata della soap turca La notte ne ... Segnala movieplayer.it
La Notte nel Cuore, anticipazioni: Esma ed Esat, succede di tutto: "Domanda di divorzio - Tutte le anticipazioni sulle prossime puntate della soap di Canale 5, La notte nel cuore: succede di tutto, esma ed esat, arriva il divorzio. Riporta msn.com
La notte nel cuore, anticipazioni domenica 9 novembre: Melek è sconvolta da un incontro, Nuh decide di curarsi - Le anticipazioni della prossima puntata de La notte nel cuore in onda domenica 9 novembre alle ore 21:20 su Canale5 ... Segnala fanpage.it