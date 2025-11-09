La notte dell’orgoglio dell’Argentina | presentata la maglia del mondiale sulla facciata del Teatro Colon a Buenos Aires
La notte dell’orgoglio dell’Argentina: presentata la maglia del mondiale sulla facciata del Teatro Colon a Baires Durante un evento spettacolare al Teatro Colón, l’Argentina ha presentato la nuova maglia firmata Adidas, celebrando i tre Mondiali vinti con proiezioni, musica sinfonica e la presenza di Messi e Tapia. Il design, ispirato alle divise del 1978, 1986 e 2022, unisce storia e speranza per il 2026. Lo spot ufficiale, con Messi, Di María e Bizarrap, esprime lo spirito di unità della squadra. La maglia è già disponibile, simbolo del nuovo cammino dell’Albiceleste. Il racconto di 100 radios La notte dell’orgoglio dell’Argentina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
