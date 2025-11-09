La musica e il racconto di Chet Baker risvegliano il jazz a Città di Castello PG
In una tiepida sera di novembre, Città di Castello ha accolto un incontro musicale che ha saputo risvegliare l’attenzione di un pubblico non abitualmente avvezzo alle dinamiche del jazz. L’iniziativa, promossa dall’Associazione «Città di Castello Jazz & Blues» e dalla presidente Natascia Ercolani, medico di professione e appassionata di musica, ha trasformato il centro storico in un piccolo laboratorio culturale, dove note e parole hanno trovato un terreno comune. Il The Frame-Art Lab, ubicato nella centralissima Via Sant’Antonio, ha confermato la propria vocazione ad ospitare eventi interdisciplinari: uno spazio in cui musica, arte e libri convivono in un tessuto fertile, capace di generare nuove forme di intrattenimento colto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
