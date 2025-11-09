La musica di Yungblud sarà la colonna sonora di una mostra creata da attivisti trans

Metropolitanmagazine.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Yungblud avvierà a breve una nuova ed inedita collaborazione: la sua musica sarà la colonna sonora della mostra fotografica creata da attivisti, “ Trans Is Human” presso l’ Outernet London. Outernet London è stato inaugurato alla fine del 2022 e l’anno successivo è stato classificato come l’attrazione più visitata della capitale dall’ Association of Leading Visitor Attractions, attirando 6,25 milioni di visitatori prima di celebrare il suo primo anniversario. Situato nei pressi della stazione di Tottenham Court Road, il suo schermo a 360 gradi su quattro piani è il primo del suo genere nel Regno Unito, mentre Outernet ospita anche due locali di musica dal vivo: The Lower Third e HERE. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

la musica di yungblud sar224 la colonna sonora di una mostra creata da attivisti trans

© Metropolitanmagazine.it - La musica di Yungblud sarà la colonna sonora di una mostra creata da attivisti trans

Altre letture consigliate

Yungblud, nella superband dei suoi sogni c’è anche David Bowie - Yungblud ha costruito con alcune leggende della musica la sua superband rock ideale, che farebbe sognare tutti gli appassionati del genere. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Musica Yungblud Sar224 Colonna