La mucca in fuga nel Lecchese è stata riscattata da Michela Vittoria Brambilla

A Casatenovo, nel Lecchese, non si parla d'altro. Ormai sembra questione di ore. La mucca scappata dal macello due settimane fa poco prima di essere abbattuta è stata individuata nei boschi della valle della Nava grazie alle fototrappole. Presto verrà catturata in modo non cruento e verrà portata nel centro di recupero per animali selvatici Stella del Nord di Leida a Calolziocorte. La presidentessa dell'associazione, l'onorevole Michela Vittoria Brambilla, ha deciso infatti di riscattata dall'allevatore che ne voleva fare bistecche. È stata chiamata Minerva come la dea dell'intelligenza per la sua rocambolesca fuga. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

