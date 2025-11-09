Milano, 9 novembre 2025 – Torna dal 3 dicembre la grande mostra di Natale a Palazzo Marino, l’appuntamento ormai tradizionale che ogni anno regala ai milanesi e ai turisti un’esposizione straordinaria, gratuita, allestita in Sala Alessi, il grande e storico salone di rappresentanza del Comune di Milano. Fino all’11 gennaio 2026, sarà possibile ammirare uno dei più grandi capolavori del Rinascimento italiano: il Polittico di Monte San Martino di Carlo e Vittore Crivelli, opera del Quattrocento che raramente ha lasciato la sua sede originaria nella chiesa di San Martino Vescovo a Monte San Martino (Macerata). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La mostra gratuita di Natale a Palazzo Marino: quale opera verrà esposta e quando inizia