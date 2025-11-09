La miglior serie TV britannica di sempre ha sfidato la morte per decenni

l'importanza e il significato di doctor who nel panorama televisivo britannico. Nel vasto panorama delle produzioni televisive provenienti dalle isole britanniche, Doctor Who si distingue come la serie che ha saputo resistere nel tempo, evolvendosi senza perdere la propria identità. Questa trasmissione, iniziata nel 1963, rappresenta un vero e proprio simbolo culturale, riconosciuto a livello mondiale. Esploreremo le ragioni che rendono Doctor Who il più illustre esempio della narrativa televisiva britannica, analizzando la sua capacità di rinnovarsi e di affrontare con tenacia le bambole della cancellazione.

