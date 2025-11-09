La marcia su Roma non fu un colpo di Stato | Vannacci riscrive la storia del fascismo Insorgono Pd e Avs | Intervenga la Lega

«Ripetizioni per chi la storia l’ha studiata nei manuali del Pd». Con queste scritta in maiuscolo, Roberto Vannacci, ex generale, ora eurodeputato della Lega, apre uno dei suoi ultimi post su Facebook, rilanciando il dibattito sul Ventennio e proponendo la sua “visione” del fascismo. Le frasi del leghista hanno subito scatenato l’ira di Pd e Avs, che lo accusano di «revisionismo», ricordando che il fascismo «fu una dittatura» e chiedendo un intervento della Lega. Vannacci, però, non ci sta e controbatte: «Sono verità a volte scomode – spiega -. Io non ho fatto altro che riportare una cronologia riscontrabile in qualsiasi documento, citando le fonti dello storico che le aveva formulate. 🔗 Leggi su Open.online