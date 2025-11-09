La Maledizione dell’Ultimo Passaggio Juventus | Dominio Sterile e Blocco Mentale
Il Peccato Originale: Un Dominio Trasformato in Frustrazione. Ancora una volta, il copione si ripete, trasformando un potenziale trionfo in un frustrante pareggio. La Juventus domina, controlla il gioco, gestisce il possesso palla e arriva nell’area avversaria con una facilità a tratti disarmante. La costruzione dal basso funziona, il palleggio è fluido, gli spazi si aprono. Ma poi. il dramma si consuma negli ultimi sedici metri. Arrivati in zona calda, i calciatori incappano, sistematicamente, nel “peccato originale”: sbagliare l’ ultimo passaggio. Quella giocata decisiva, la rifinitura che metterebbe il compagno solo davanti alla porta per sbloccare il risultato, viene puntualmente vanificata: palla troppo lunga, troppo corta, scelta di tempo errata. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
