Ilgiorno.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Corbetta (Milano), 9 novembre 2025 – Tra gli otto nuovi diaconi ordinati ieri mattina in Duomo, a Milano, c’era anche il 61enne corbettese Mauro Ravazzani, una figura nota in Diocesi per l’incarico che svolge da anni. La sua è da sempre una figura discreta, una sorta di ombra, che svolge un incarico delicato, quello di garantire la sicurezza dell’arcivescovo che in quel momento si trova alla guida della chiesa ambrosiana. E per questo deve seguire l’arcivescovo in ogni suo movimento fuori dalle mura di piazza Fontana, sia nei momenti pubblici connessi al suo mandato sia in quelli privati. “Iniziai a seguire Martini dopo le minacce arrivate al cardinale”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La guardia del corpo degli arcivescovi diventa diacono: chi è l’ex poliziotto (padre di tre figlie) che veste i paramenti

