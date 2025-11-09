Corbetta (Milano), 9 novembre 2025 – Tra gli otto nuovi diaconi ordinati ieri mattina in Duomo, a Milano, c’era anche il 61enne corbettese Mauro Ravazzani, una figura nota in Diocesi per l’incarico che svolge da anni. La sua è da sempre una figura discreta, una sorta di ombra, che svolge un incarico delicato, quello di garantire la sicurezza dell’arcivescovo che in quel momento si trova alla guida della chiesa ambrosiana. E per questo deve seguire l’arcivescovo in ogni suo movimento fuori dalle mura di piazza Fontana, sia nei momenti pubblici connessi al suo mandato sia in quelli privati. “Iniziai a seguire Martini dopo le minacce arrivate al cardinale”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La guardia del corpo degli arcivescovi diventa diacono: chi è l'ex poliziotto (padre di tre figlie) che veste i paramenti