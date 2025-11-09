La Glenn Miller Orchestra a grande richiesta torna in Italia | ad Ancona una delle tre tappe del mini tour
ANCONA – Trombonista, direttore d’orchestra e compositore, autore di brani celeberrimi quali “Moonlight Serenade”, Glenn Miller è stato uno dei più importanti e influenti musicisti del Novecento, autentica icona della Swing Era. A ottant’anni esatti dalla sua scomparsa, il suo mito continua a. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Approfondisci con queste news
"Glenn E Miller" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Glen Miller Orchestra in concerto al Politeama: Best Of Tour - I biglietti sono acquistabili online, anche attraverso il sito del Politeama, al ... Si legge su mentelocale.it
Glenn Miller Orchestra al Civico. A grande richiesta il ’Best of tour’ - Dopo il successo del tour da tutto esaurito dello scorso autunno in Italia, a grande richiesta la Glenn Miller Orchestra... Come scrive lanazione.it
Firenze, la Glenn Miller Orchestra in concerto al teatro Verdi - Nel 1944 ci lasciava Glenn Miller: l’aereo militare su cui viaggiava cadde durante il sorvolo della Manica. Segnala lanazione.it