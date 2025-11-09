La Germani Brescia vince ancora e convince | Trieste battuta 98-75 Gli highlights
Brescia non si ferma più. In un PalaLeonessa A2A caldo e partecipe, la Germani sfodera un’altra prova di forza, supera Trieste 98-75 e consolida la sensazione di essere una squadra in crescita costante, capace di coniugare intensità, qualità e una notevole capacità di reagire ai momenti difficili. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
