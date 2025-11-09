La foto della presidente dell'Antimafia FdI Chiara Colosimo in posa con il busto di Mussolini
La presidente dell'Antimafia e deputata FdI Chiara Colosimo posa sorridente con un busto di Mussolini. La foto ritrovata da Report (in onda stasera) risale al 2015, quando Colosimo aveva già ricoperto la carica consigliera regionale ed era stata candidata alla Camera dei deputati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
