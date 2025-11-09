La fidanzata di Jannik Sinner Laila Hasanovic celebra il compleanno a Bressanone
AGI - La modella danese Laila Hasanovic, fidanzata di Jannik Sinner, è in Alto Adige. In occasione del suo 25mo compleanno, festeggiato ieri, la dolce metà del numero uno del tennis mondiale ha postato sul suo profilo Instagram con oltre 400.000 follower alcune fotografie prima mentre era in aeroporto a Copenaghen e poi in un noto hotel a cinque stelle a Sant'Andrea, nella zona di Bressanone. La vacanza coincide con le Atp Finals di Torino in cui Sinner debutterà domani. "Svegliarsi immersi in un paesaggio meraviglioso", ha scritto Laila che si trova nella località altoatesina assieme alla madre Emma con cui ha festeggiato tra i palloncini rossi con un bicchiere di vino a cena. 🔗 Leggi su Agi.it
