La doppietta di Messi trascina l’Inter Miami a una storica vittoria nei playoff della Mls Espn

Lionel Messi ha trascinato l’ Inter Miami a una storica vittoria nei playoff della Mls, segnando due gol nel primo tempo contro il Nashville e contribuendo all’affermazione per 4-0 al Chase Stadium. Con questo successo, Miami si qualifica per la semifinale della Eastern Conference, dove affronterà la testa di serie numero 2, il Cincinnati. Messi ancora decisivo: i dettagli. Ecco cosa riporta l’Espn: «La squadra ha giocato in maniera quasi perfetta », ha commentato Mascherano che è l’allenatore dei Miami. « Non dico perfetti, ci sono sempre margini di miglioramento, ma siamo stati molto intensi, organizzati e bravi a pressare alto fin dal primo minuto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

