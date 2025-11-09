La Consar dà spettacolo ad Aversa e vince sul campo della capolista

Ravennatoday.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Implacabile a muro, insidiosa al servizio, efficace in difesa. La Consar replica l’exploit di domenica scorsa e dopo avere battuto Taranto 3-0 si ripete espugnando con lo stesso punteggio il campo dell’imbattuta Virtus Aversa. Zlatanov, con 16 punti, un muro e un ace, e Dimitrov, con 14 punti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

La Consarspettacolo ad Aversa e vince sul campo della capolista - 0 si ripete espugnando con lo stesso punteggio il campo dell’imbattuta Virtus Aversa. Si legge su today.it

Cerca Video su questo argomento: Consar D224 Spettacolo Aversa