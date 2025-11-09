La classifica di Bolelli Vavassori alle ATP Finals | pronostici ribaltati nella prima giornata
Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno debuttato con una bella vittoria nel torneo di doppio delle ATP Finals, sconfiggendo i britannici Julian Cash e Llyod Glasspool con il punteggio di 7-5, 6-3 sul cemento della Inalpi Arena di Torino. Gli azzurri hanno schiacciato i numeri 1 del mondo senza mai cedere il servizio, offrendo una prestazione di indubbia caratura tecnica e stravolgendo il pronostico della vigilia. I padroni di casa si sono issati al comando del loro girone e ora possono concretamente sognare la qualificazione alle semifinali, ma servirà verosimilmente un altro successo per accedere alla fase a eliminazione diretta del torneo riservato alle migliori otto coppie del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it
