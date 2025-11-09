La Cité Internationale Universitaire di Parigi Una costellazione educativa che continua ad ispirare

“L’educazione unisce le persone in comunità vive e organizza le idee in costellazioni di senso”. Queste parole, pronunciate (il 30 ottobre 2025) dal Santo Padre Leone XIV durante l’Udienza agli Studenti partecipanti al Giubileo del Mondo Educativo, si attagliano perfettamente all’esperienza, maturata in tempi e contesti differenti, della Cité Internationale Universitaire di Parigi (Ciup), che ha compiuto i suoi primi cento anni. Tale centro “vivo”, organizzato in numerosi edifici ciascuno dei quali sede di una “Maison-Fondation” appartenente ad un Paese una regione o un’istituzione del mondo, è una buona pratica, oltre che di diplomazia culturale e accademica, anche di accoglienza “ambiziosa” di studenti, ricercatori, professori e artisti internazionali – con impatti positivi misurabili sia per la comunità locale sia per l’economia della conoscenza e dell’innovazione francese – a cui potrebbero ispirarsi una o più delle nostre città universitarie. 🔗 Leggi su Formiche.net

