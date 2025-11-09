La Chemifarma comba con grinta | solo nel finale s' inchina a Civitanova
Non c’è sconfitta nel cuore di chi lotta: i Chemifarma Baskérs combattono con una grinta tutt’altro che scontata, ma nel finale sono costretti a inchinarsi di fronte a una solidissima Civitanova, più cinica nei minuti finali di gara. Pronti via e più che una partita di basket sembra di star. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
