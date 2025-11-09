La Cassazione sanziona il giudice lento | ritardi abnormi va punito La sferzata degli Ermellini rinfocola il fronte del Sì alla Riforma
Ritardi dei giudici ingiustificabili? La sferzata della Cassazione rinfocola il fronte del Sì alla Riforma: il magistrato che smaltisce troppo lentamente gli atti arretrati deve essere “punito” con una sanzione che sia proporzionata al ritardo. E c’è un caso che motiva il “retroscena” delineato dal Messaggero: quello in cui gli Ermellini confermano il provvedimento disciplinare contro un giudice per ritardi “abnormi” nello smaltimento degli atti, rafforzando l’argomento politico-giuridico a favore della riforma del governo sulla Giustizia e sulla responsabilità individuale. Giudice lento, sentenza tardiva: la sferzata della Cassazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Approfondisci con queste news
Stop ai decibel senza limiti: la Cassazione conferma i poteri dei Sindaci.Vittoria del Comune di Tortoreto assistito dall’Avv. Sigmar Frattarelli Sentenza di particolare rilievo per gli enti locali e per gli operatori del diritto amministrativo. La Corte di Cassazione, co - facebook.com Vai su Facebook
Cassazione, no a sanzioni per la mancanza del contrassegno assicurativo che non esiste più https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/cassazione-no-sanzioni-la-mancanza-contrassegno-assicurativo-che-non-esiste-piu-AHiFG78C?utm_term=Autofeed&utm_m - X Vai su X
«Il giudice scrive in ritardo le sentenze? Va sanzionato in base al tempo trascorso». Il parere della Cassazione - Gli ermellini hanno dato torto ad una giudice che aveva fatto ricorso dopo una sanzione disciplinare del Csm. Lo riporta msn.com
Giudice accumula oltre 2mila atti, punito in base al ritardo: «Le carenze non scusano» - Il giudice che smaltisce in ritardo gli atti arretrati deve essere "punito" con una sanzione che sia proporzionata al ritardo. Da ilgazzettino.it
La Cassazione: per le sentenze scritte in ritardo il giudice va sanzionato - Il giudice, se smaltisce in ritardo gli atti arretrati, deve essere punito con una sanzione che sia proporzionata al ritardo. Lo riporta msn.com