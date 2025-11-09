La Cassazione sanziona il giudice lento | ritardi abnormi va punito La sferzata degli Ermellini rinfocola il fronte del Sì alla Riforma

Ritardi dei giudici ingiustificabili? La sferzata della Cassazione rinfocola il fronte del Sì alla Riforma: il magistrato che smaltisce troppo lentamente gli atti arretrati deve essere “punito” con una sanzione che sia proporzionata al ritardo. E c’è un caso che motiva il “retroscena” delineato dal Messaggero: quello in cui gli Ermellini confermano il provvedimento disciplinare contro un giudice per ritardi “abnormi” nello smaltimento degli atti, rafforzando l’argomento politico-giuridico a favore della riforma del governo sulla Giustizia e sulla responsabilità individuale. Giudice lento, sentenza tardiva: la sferzata della Cassazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

