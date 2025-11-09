La Casertana acciuffa il pari nel pantano di Monopoli
La Casertana torna con un punto da Monopoli. Una partita viziata dalle condizioni meteorologiche che hanno reso il campo da gioco ai limiti della praticabilità.Pronti via e i padroni di casa vanno subito in vantaggio. Kallon colpisce la palla con la mano in area di rigore e l’arbitro Aloise di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
