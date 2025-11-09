La casa editrice fondata da Cecchetti compie 25 anni ciclo di incontri alla Biblioteca Malatestiana

Si è diviso per decenni tra Milano, dove lavorava alla redazione cultura del quotidiano Avvenire, e Cesena, la sua città natale, ma da quando è andato in pensione (un anno e mezzo fa) Maurizio Cecchetti, giornalista, editore e critico d'arte, si è trasferito del tutto nella città malatestiana.

La ballerina Prina: "Ho visto Casa Cecchetti e mi sono commossa" - "Incontro con la danza" (Gremese Editore) è il titolo dell’ultimo libro pubblicato dalla nota ballerina milanese della Scala Anna Maria Prina – scritto con la collaborazione di Francesco Borelli –, ... Come scrive ilrestodelcarlino.it