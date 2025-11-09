Porto Potenza (Macerata), 9 novembre 2025 – L’amore di un padre. Luca Moroni di Porto Potenza ha scoperto la celiachia di sua figlia quando la piccola aveva 5 anni, a fine novembre 2022. “Non c’erano particolari sintomi – spiega – ma la pediatra, scrupolosa e attenta, ci ha prescritto un controllo supplementare a causa della crescita un po’ lenta. Col senno di poi abbiamo ricollegato alcuni episodi di vomito e mancanza di appetito”. Operaio se ne va con una mail di fuoco: “Solo pretese, sono stanco. Non mi mancherete”. L’azienda lo querela, ma viene assolto La diagnosi choc: “Ci siamo sentiti smarriti”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La battaglia di Luca: “Per mia figlia ho convinto i ristoranti a servire il cibo senza glutine”