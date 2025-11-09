Kyminasi Diet la dieta della medaglietta che divide gli esperti | cosa c’è e cosa manca di scientifico

È una delle tendenze più discusse degli ultimi mesi nel mondo delle diete alternative: la Kyminasi Diet, un metodo che promette di favorire il dimagrimento senza contare le calorie e soprattutto senza farmaci. A distinguerla dalle altre non è tanto l’alimentazione, che si definisce “non ipocalorica” e basata su cibi naturali, quanto un piccolo dispositivo da indossare sotto l’ombelico, una medaglietta o chip biotecnologico che, secondo chi la propone, sarebbe in grado di “riprogrammare il metabolismo” e “eliminare intolleranze alimentari” attraverso l’emissione di particolari biofrequenze. Negli ultimi mesi, la dieta Kyminasi è diventata oggetto di discussione anche fuori dall’ambito dei centri specializzati. 🔗 Leggi su Open.online