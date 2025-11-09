Koopmeiners, parla Pasqualin: «Nel nuovo ruolo il suo valore di mercato è già calato. La quotazione dei braccetti è.». Le parole del noto operatore di mercato. L’operatore di mercato Claudio Pasqualin, presidente onorario di Conference403 e presidente di Avvocaticalcio, ha parlato così a TMW della Juventus di Spalletti e in particolare della trasformazione di Koopmeiners. La Juventus ha pareggiato il derby. « Un pareggio che soddisfa più il Torino, che sarebbe anche ora vincesse un derby. Anche la Juve ha sprecato un’occasione per fare tre punti, questa pareggite sta diventando una malattia ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Koopmeiners, parla Pasqualin: «Nel nuovo ruolo il suo valore di mercato è già calato. La quotazione dei braccetti è…»