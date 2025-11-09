Koné dribbla sullo scudetto | Obiettivi in campionato? Presto per parlarne

Inter News 24 . Le parole del centrocampista prima di Roma Udinese. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’Udinese, il centrocampista della Roma, Manu Koné, ha predicato calma. Riguardo agli obiettivi stagionali, ha dichiarato che è “troppo presto per parlarne” e che la squadra deve continuare a guardare partita dopo partita. L’ex obiettivo nerazzurro ha sottolineato l’importanza della gara odierna per “migliorare il rendimento casalingo”. Ha descritto l’Udinese come una squadra forte fisicamente, ma ha ribadito che la Roma “non è da meno”. 🔗 Leggi su Internews24.com

